Vil ikke innføre hytterenovasjon

Orkdal kommune ønsker ikke å innføre hytterenovasjon nå, men avvente en framtidig samordnet praksis i nye Orkland kommune. Dette er innstillinga til rådmannen når formannskapet får saken «Renovasjon for fritidsboliger» på bordet 4. januar.

HAMOS forvaltning IKS har anmodet både Orkdal og Skaun om å vurdere spørsmålet om hytterenovasjon, for å få en praksis som er i tråd med forurensningslovens bestemmelser. Begge disse kommunene har til nå stått uten ordning for renovasjon for fritidsbebyggelse.

At Skaun og Orkdal har gitt fritak for hytterenovasjon, er i tråd med en forskrift i Hamos, men en forvaltningsrevisjon i selskapet har påpekes at dette er i strid med forurensningsloven.

I saksframlegget til formannskapet påpekes det at praksisen i Orkdal er i tråd med gjeldende forskrift, og at rådmannen derfor tilråder at man venter med å ta saken opp på nytt til man kan gjøre et samordnet vedtak for kommunene som går inn i Orkland kommune.