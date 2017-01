18-åring slått i ansiktet

SKAUN: En 18-åring er slått i ansiktet etter en fest i det såkalte "Buret" i Skaun nyttårshelga. Politiet var opptatt med annet oppdrag og rykket ikke ut på meldinga. Det foreligger derfor ingen opplysninger verken om skadeomfang eller hvem den angivelige gjerningspersonen er.

"Buret" var for 3-4 år siden i medias søkelys på grunn av at det var et sted der mange var samlet til fest i privat regi. Det har også vært hendelser der som har vært gjenstand for politietterforsking.