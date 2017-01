Buviking følte seg lurt i piggdekk-automaten

Adresseavisen skrev i jula om Roar Andreassen fra Buvika som 28. desember betalte for en månedsoblat på piggdekk-automaten på Sandmoen i Trondheim kommune. Han trodde at beviset varte én måned fra kjøpsdato, altså til 28. januar 2017.

Realiteten var en helt annen: Månedsoblaten varte ut desember; i Andreassens tilfelle kun i fire dager.

Buvikingen følte seg lurt. Hadde han visst dette, hadde han selvsagt kjøpt dagsoblat i stedet.

Trondheim parkering tok lite selvkritikk på saken da den ble omtalt i avisa første gang. De mente at det står tilstrekkelig info på selve automaten om dette.

Nå har "pipa" imidlertid fått en litt annen lyd. Nå skal det gjøres endringer på automaten, slik at kalendermånedsbegrepet ikke skal misforstås, blant annet ved at personen som betaler vil få opp utløpsdato, klokkeslett og beløp. Dette skal være nok til at "alarmen går" og at handelen kan avbrytes før betaling.

Dette skal ifølge drifts- og kontrollsjef Steinar Myhr i Trondheim parkering, være på plass innen få dager. Systemet skal altså bli mer idiotsikkert.

Det kommer ikke fram om Andreassen får igjen pengene sine etter klagen.