Har avsluttet leting etter sprengstoff på eiendommen

Mannen i 40-årene fra Åmot i Meldal, som er siktet for vold i nære relasjoner og ulovlig oppbefaring av våpen og sprengstoff, ble før jul løslatt etter å ha sittet i varetekt siden 17. november.

Den angivelige volden han er anmeldt for, skal ha skjedd flere år tilbake i tid. Og det var i kjølvannet av meldinga til politiet at hjemplassen hans ble ransaket, og hvor politiet fant 31 våpen, over 100 000 kuler av ulik kaliber og 200 kilo sprengstoff.

Mannen har erkjent straffskyld for ulovlig oppbevaring av sprengstoff og våpen. Familievolden nekter han imidlertid straffskyld for.

I etterforskninga kom det også fram at mannen kanskje hadde gravd ned sprengstoff på gården, som på dette tidspunktet ikke var funnet. Hunder fra Forsvaret søkte på eiendommen, uten å finne noe.

- Vi har avsluttet søk og graving på eiendommen, såfremt det ikke kommer fram nye opplysninger. Mannen er løslatt, men er fortsatt siktet i saken, sier Randi Fagerholt, etterforskningsleder i Orkdal og Agdenes.

- Hva skjer videre?

- Saken er fortsatt under etterforskning. Det vurderes nye avhør av ham, samt avhør av andre vitner, sier Fagerholt.