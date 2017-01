Fv 700 kan bli stengt til onsdag morgen

Like før klokka 20.00 tirsdag ble det bestemt at Fv 700 blir stengt mellom Meldal sentrum og Å. Årsaken er et mindre ras som gikk på stedet, der en personbil fikk et tre over frontruta og panseret.

- Det kan være ustabile masser som vi ønsker å undersøke nærmere. Det er så mye snø nå, at det er vanskelig å bedømme risikoen, sier brannsjef Ove Smeplass.

Det er omkjøring på østsiden av Meldal sentrum, men ikke for alle.

- Vogntog bør kjøre til Klett og sørover på E6, sier Smeplass.

Det blir satt opp skilt både i Meldal sentrum og Å, samt på Svorkmo og Berkåk.

- Vi anslår at veien blir stengt til onsdag morgen, sier Smeplass.