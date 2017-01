Mor og sønn kom uskadd fra det

MELDAL: Et tre har veltet over en bil på Å i Meldal. Det melder politiet på Twitter ca. klokka 18.45.

Ustabilt

Det skal ikke ha oppstått personskader. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med et mindre ras på stedet. Flere trær tas ned av brannvesenet etter at det er påvist ustabile masser på stedet, melder politiet.

Skjelven

Tove Moen fra Oppdal satt bak rattet i bilen. I passasjersetet satt sønnen Amund Moen Krokhaug.

- Det snødde tett og jeg kjørte forsiktig. Plutselig så jeg en stor vegg foran bilen. Jeg tråkket inn bremsen og satte på håndbrekket, men det var for seint. Treet havnet over bilen. Vi ble litt skjelven begge to, men det gikk bra, sier Tove Moen til ST.