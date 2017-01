Dette næringsbygget i sentrum skal selges

Et næringsbygg i Lensvik sentrum i Agdenes ligger ute for salg. Eier er Stig og Else Mari Edvinsen.

Bygget inneholder i dag restauranten Lensvik kro, en frisør og en hudklinikk. Prisantydning: 3 490 000 kroner.

Bygningen er oppført i 2000 og har i dag tre utleieforhold (restaurant, frisør, hudpleie). Alle leiekontraktene går ut i 2017.

Dagens eier driver ingen av virksomhetene i bygget. Sånn sett vil et eierskifte trolig ikke ha noen vesentlig betydning for byggets aktivitet på kort sikt.

I sokkelen/underetasjen er det et lokale som tidligere ble utleid som pub/bar, og som senere er pusset opp og leies ut osm selskapslokale.