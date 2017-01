Fylkesvei 700 er åpen igjen

Et tre veltet tirsdag kveld på på fylkesvei 700 ved Kjerstad, cirka to kilometer nord for Å mellom Meldal sentrum og Å. Veien ble umiddelbart stengt i frykt for ras. Det har den vært fram til onsdag formiddag.

- Vi er på stedet nå og sjekker forholdene. Det har veltet noen trær. trolig på grunn av snøfall. Men det har ikke gått noe ras her. Og det er ifølge geologen ikke fare for at det går ras, forteller Bjørn Erik Storstein, byggeleder i Statens vegvesen, til ST onsdag klokka 10.15.

- Når åpnes fylkesvei 700 igjen?

- Det er umiddelbart. Vi skal fjerne skiltene som viser at veien er stengt nå, svarer han.

Det har vært omkjøring via fylkesvei 501 på østsiden av Meldal sentrum, men ikke for alle. Vogntog ble anmodet om å kjøre til Klett og sørover på E6.