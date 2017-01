Fylkesvei 700 er fortsatt stengt

Et mindre ras gikk tirsdag kveld på fylkesvei 700 ved Kjerstad, cirka to kilometer nord for Å mellom Meldal sentrum og Å. Veien ble ifølge trafikkoperatør ved Trafikksentralen (Statens vegvesen), Morten Eitran, stengt klokka 18.35.

Raset gjorde blan tannet at en personbil fikk et tre over frontruta og panseret.

På grunn av frykten for ustabile masser i området, er veien fortsatt stengt.

- Geologer skal til stedet onsdag formiddag. Fylkesvei 700 blir stengt inntil de har sett på rasstedet, sier Eitran.

Det er omkjøring via fylkesvei 501 på østsiden av Meldal sentrum, men ikke for alle. Vogntog bør kjøre til Klett og sørover på E6.

Det blir satt opp skilt både i Meldal sentrum og Å, samt på Svorkmo og Berkåk.