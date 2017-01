Coop og Kiwi svarer på Rema-tilbud

Onsdag ble det kjent hva Rema-kjeden mente med Æ-utspillet: Ved å laste ned en Æ-app får kunden ti prosent rabatt på de ti meste kjøpte varene til hver enkelt kunde. I tillegg innfører kjeden ti prosent rabatt på frukt og grønt.

Coop Extra gikk samme dag i krigen mot Rema ved å øke sin rabatt på frukt og grønt til 11 prosent.

- Vi har lovet å være billigst, og det skal vi være. Vi innfører dermed 11 prosent rabatt på lavpriskjedene Extra og Obs for alle som bruker appen vår. Det gjelder fra i dag, sa kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop til Nettavisen på onsdag.

Kort tid etter kom også Kiwi på banen: De øker rabatten på fersk frukt og grønt fra 7,5 prosent til 15 prosent. Samtidig velger kjeden å beholde ordningen med ett prosent Trumf-bonus på alle varer.

- Vi vil ønske Rema velkommen etter. Fordelsprogram er noe vi i Kiwi har drevet med i 20 år allerede, uttalte kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin, til media etter Remas lansering av sitt nye fordelsprogram (Æ).

Dermed er priskrigen mellom Norges tre største dagligvarekjeder (Rema, Coop, Norgesgruppen) i gang igjen. Dagligvareekspert Odd Gisholt i Handelshøyskolen BI mener at priskrigen er gode nyheter for norske forbrukere. Han sier til Nettavisen at det store spørsmålet nå er hvem som skal ta kostnaden når prisene faller.

- Spørsmålet er hvem som skal ta ansvaret, om det er leverandører, grossistene eller kjøpmennene. Noen må plukke opp regningen. Mange Rema-kjøpmenn taper penger allerede, og skal de selge varene enda billigere, er det er spørsmål om hvor mye som blir igjen. Det blir et bikkjeslagsmål om kundene fremover, sier Gisholt.