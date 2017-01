Vil ha tips om mulige postkasse-tyver

Politiet fikk tirsdag ettermiddag like før klokka13 melding om en bil som snoket rundt et postkassestativ ved Langekra i Buvik sentrum. Dette er kun et steinkast fra YX-stasjonen i bygda.

Meldinga gikk ut på at en mann og en kvinne kjørte en eldre grå Volvo stasjonsvogn.

- Bilen var skitten. Mannen hadde en hettegenser på, mens kvinnen var ikledd en rosa regnjakke, forteller lensmann Tor Kristian Haugan.

To politipatruljer rykket ut. De lette etter kjøretøyet, men fant ingenting. Det er heller ikke meldt om tyveri av noe, eller hærverk av noe slag.

- Vi vet jo ikke hva som eventuelt kan være stjålet fra en postkasse. Men dersom noen har informasjon om saken eller vet at de skulle fått noe i posten som er savnet, bør de ta kontakt med politiet, sier Haugan.