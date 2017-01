Voldtektssak venter på avgjørelse hos jurist

Politiet iverksatte den første helga i oktober etterforskning etter å ha mottatt en anmeldelse om en voldtekt.

Etterforsker voldtekt Siktede, fornærmede og flere vitner er avhørt.

Voldtekten skal ha skjedd i én av kommunene i STs nedslagsfelt. Politiet ønsker av etterforskningsmessige hensyn ikke å kommentere denne saken ytterligere.

Både siktede og fornærmede er under 20 år, men over seksuell lavalder. Siktede og fornærmede er avhørt. Det samme er flere vitner.

Saken er nå endelig ferdig etterforsket ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

- Saken er oversendt jurist (politiadvokat), bekrefter etterforskningsleder Randi Fagerholt.

Det betyr at juristen skal avgjøre om det blir tatt ut tiltale (rettssak) eller om saken henlegges.

Årsaken til at etterforskninga av voldtektssaken har tatt såpass lang tid, skyldes blant annet at politiet fikk flere store saker i fanget; Halloween-angrepet og deretter en mann i 40-åra som ble siktet for vold i nære relasjoner og ulovlig oppbefaring av våpen og sprengstoff.

I tillegg falt politiets datasystem ned over hele landet i to uker. Her føres alle straffesaker inn. Dette førte til omfattende merarbeid og forsinkelser.