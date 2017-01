Disse er nå forbudt

Nå kan du ikke levere restavfall på gjenvinningsstasjonen i svarte plastsekker. Det melder renovasjonsselskapet Hamos på sine hjemmesider.

Selskapet vil ha mer gjenbruk.

Kan bli pålagt avgift

Slik forklarer Hamos årsaken til nyordninga:

* Avfallet som som leveres på gjenvinningsstasjonene er gode ressurser som må ivaretas, derfor må avfallet kildesorteres enda mer, slik at det kan lages nytt av brukt eller brukes om i den stand de er. Dette til beste for miljøet.

* Det er viktig å unngå at farlig avfall blandes med annet avfall – og i verste fall fører til forurensning.

Den nye regelen med "svartsekkforbud" innføres i alle midtnorske renovasjonsselskap i 2017.

Men hva skjer hvis du likevel kommer for å levere restavfall i svartsekken? Jo, da får du beskjed om at du ikke får kaste den i containeren for restavfall, og du må sortere innholdet før det leveres.

Det beste er derfor å sortere avfallet før du drar til gjenvinningsstasjonen. Du kan bli ilagt sorteringsavgift dersom avfallet ikke er sortert.

Gjennomsiktig

Dersom du bruker sekker, krever Hamos at de skal være gjennomsiktige.

- Årsaken til at sekkene skal være gjennomsiktige, er for at det skal bli enklere for driftsoperatører å se at avfallet er sortert. Du kan også levere avfallet i åpne esker, skriver Hamos på sine hjemmesider.