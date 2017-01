Her kommer redningen

ORKDAL/SNILLFJORD: Fv 714 ved Våvatnet var stengt lørdag i ca. halvannen time lørdag formiddag.

Trailer på taket "Det er svært glatt på stedet"

- Det er snakk om restverdiberging og ordinær bilberging, opplyser trafikkoperatør Anita Berglund i Statens vegvesen lørdag morgen.

Havnet utfor

Stenginga medførte full stopp for trafikk fra Orkdal i retning Snillfjord, Hitra/Frøya og Hemne (Fv 301). Det vil si også full stopp for trafikk fra Hemne/Snillfjord fra Fv 301 til Orkdal. Trafikk fra Hemne/Snillfjord i retning Krokstadøra og Hitra/Frøya, vil ikke være hindret.

Det var fredag kveld traileren med ca. 20 tonn laks havnet utfor veien. Det oppsto bare lettere personskader.

Enda en lastebil av veien Og enda mer trøbbel med framkommeligheten.

Like før klokka 10.30 opplyste Statens vegvesen til ST at ett kjørefelt er åpent. Det ventes at det andre åpner om kort tid, uten at dette kan tidfestes nøyaktig.