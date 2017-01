Mistanke om falske hundrelapper

En vekter på Amfi på Orkanger har fått inn to hundrekronersedler som trolig er falske.

Politiet opplyser på Twitter ca. klokka 17.00 at sedlene er tatt i beslag for å undersøkes nærmere.

Operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt opplyser at politiet foreløpig ikke har flere detaljer om forholdet.

- Er det grunn til å advare om at flere falske sedler kan være i omløp?

- Nei, foreløpig ikke. Vi hadde en lignende sak i Trondheim for et par uker siden, og det viste seg at sedlene var ekte. Det kan godt være tilfellet på Amfi også, sier Tiller.