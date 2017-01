Feil er rettet

HEMNE: Alle som har kabel-TV i Hemne og deler av Snillfjord mistet signalene og TV-bildet ca. klokka 17.30 søndag. Det var like før den totale "black outen" også etter kortere utfall.

På/av, på/av...

- Vi har mottatt meldinger fra flere, alle våre kabelabonnenter har ikke TV-signal. Vi har iverksatt søk etter feilen, sier Unni Kaald i Hemnenett til ST klokka 17:52.

Ca klokka 18:15 var feilen rettet, og TV-bildene kunne igjen vises hjemme i stuene hos folk.

Men ca 20 minutter seinere var de borte, for så å komme tilbake en kort stund, før de nok en gang forsvant.

Beklager

Canal Digital har sendt ut melding om signalfeil med ukjent årsak.

- Våre teknikere jobber med å rette feilen. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører, heter det i meldinga.

Like før klokka 20:00 melder Hemnenett at Canal Digital har bekreftet at feilen lå på overliggende nett, og at den nå er rettet.