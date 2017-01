Høyre, Frp, KrF og Sp på Stortinget sikret tirsdag flertall for å videreføre pelsdyrnæringen. Forslaget om avvikling ble nedstemt i næringskomiteen med 59 mot 43 stemmer. Arbeiderpartiet, SV, Venstre og MDG stemte for avvikling.

Norges Pelsdyralslag kaller vedtaket en seier for norsk pelsdyrnæring. Da meldingen ble fremlagt av statsråden i november i fjor fryktet næringen at man gikk mot en ukontrollert avvikling.

-Vi vil gi ros til stortingsflertallet som utvilsomt har slått fast at norsk pelsdyrnæring er en naturlig og integrert del av norsk landbruk, sier leder i Norges Pelsdyralslag Bertran Trane Skadsem i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

De hevder at næringen har dyrevelferd øverst på dagsorden. En internkontroll av nesten 500.000 mink skal ha vist at 99,903 % av dyrene var friske og uten skader, ifølge avlslaget.

-Jeg er stolt av den innsats som legges ned av norske pelsdyrbønder. Dette har gjort at vi har en dyrevelferd som er verdensledende. Dagens vedtak i Stortinget bør legge grunnlaget for at næringen kan sikres bærekraftige rammevilkår i årene fremover, sier Skadsem.

Dagens vedtak gir muligheter for alle som ønsker å satse på næringen. Men næringen vil understreker at man ikke er i mål, skriver Pelsdyralslaget.

-Vi vet det er mye og hardt arbeid foran oss. Men vi er klare for å utvikle næringen fremover. Det skal være lett å være seriøs og vanskelig å være useriøs. Vi skal hver dag arbeide for en bedre dyrevelferd. Vi vil slåss for muligheter som sikrer økt lønnsomhet. Men dagens vedtak bør utvilsomt sette et punktum på det «avviklingsspøkelset» som har hengt over oss de siste årene, sier Skadsem.