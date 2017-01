- Folk er sulteforet på et slikt tilbud

Fredag 2. desember åpnet O75 Bar & Lounge i Orkanger sentrum. Med 23-årsgrense, dresskode og et mer «kontinentalt barkart», signaliserte eierne at de ønsker et mer voksent og modent publikum enn de som står på bordet og synger D.D.E-sanger.

- Tida siden åpninga har vært upåklagelig. Det har vært akkurat slik vi ønsket, både når det gjelder besøk, klientell, spredning i aldersgrupper og tilbakemeldinger fra folk, sier Bjørn Steinar Kirkholt, som sammen med Håvard Olsen driver og eier utestedet.

- Hva er tilbakemeldingene fra publikum?

- At vi har truffet bra med strategien og konseptet. Mange setter pris på litt rolige omgivelser når de er ute, sier han.

- Hvordan var besøket i jula?

- Vi hadde åpent alle dager fra 1.- til 6. juledag. 1.-, 2.- og 5. juledag var det mest trøkk. De to første dagene i romjula var det også til tider kø for å komme inn. De tre siste dagene var det litt roligere.

- Har du noen økonomiske tall å gå ut med siden åpninga?

- Nei, jeg har ikke det, vi har jo knapt åpnet døra. Men omsetninga har vært som forventet, selv om oppstarten selvsagt også omfatter en del kostnader. Det som imidlertid er litt spesielt, er at vi så langt selger mer drinker enn øl. Det er motsatt av det som er vanlig, og det betyr at publikum tar imot et kvalitetsbevisst barkart med åpne armer, sier Kirkholt.

- Nå er jula over. Det er nå vi får se om dette tilbudet blir omfavnet av innbyggerne i distriktet. Hva tenker du om det?

- Som sagt; vi har fått meget gode tilbakemeldinger og signal på at vi har truffet med konseptet. Publikum vi har siktet oss inn på, vil bruke tilbudet, sier han.

- Gjør dere noen tiltak på nyåret for å tiltrekke dere enda mer folk?

- Ved ujevne mellomrom vil vi lansere temakvelder (eks. spille bare Beatles) og live-opptredener. Det vil kanskje trekke ut noen som ellers ikke bruker å gå ut. I tillegg vil vi selge oss inn mot næringslivet, slik at O75 kan bli et treffpunkt for ulike markeringer i jobbsammenheng. Og lønningspilsen bør jo selvsagt legges hit, reklamerer Kirkholt.

- Så O75 Bar & Lounge er liv laga på Orkanger?

- Ja, det er jeg helt sikker på, svarer Kirkholt.

PS! Utestedet har åpent torsdag, fredag og lørdag hver uke.