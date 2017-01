Vil endre navn på Skaunhallen

Styret i Buvik IL ønsker å endre navnet på Skaunhallen til Buvikhallen. De hevder navnet fører til forvirring når det kommer lag på besøk om hvor de faktisk skal.

«Det er nå to haller i kommunen i dag og ingen grunn lengre til at hallen i Buvika skal ha navnet Skaunhallen», skriver leder Jørgen Høyem til Skaun kommune.

De ønsker også skilting til hallen og idrettsanlegget fra rundkjøringen mellom butikkene og bensinstasjonen. Videre ønsker de seg areal for nytt klubbhus i fremtiden, samt et møte med rådmann for å diskutere kompensasjon i forhold til arbeidet som har vært rundt utbygging av skolen, blant annet når det gjelder strøm, graving, ankomst og mangel på lyskaster.