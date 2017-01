Flotte forhold i Ulvåsmarka

- Det er mange som spør meg hvordan forholdene er i marka. Jeg kan melde om at de er veldig bra, sier den alltid blide og opplagte Bjørn Krokdal.

Den spreke pensjonisten, kledd i treningsklær og litt andpusten, er som snarest innom på sin gamle arbeidsplass for å gi en liten tilstandsrapport fra Bymarka. For å rette opp alle misforståelser med en gang. Dette dreier det seg om Orkanger by sin egen bymark – Ulvåsmarka.

Krokdal kan fortelle at løypemaskinen har vært ute av drift i snart to uker, men onsdag ettermiddag var den i drift igjen. Løypesjef Jan Tormod Sæthre har brukt tiden godt og allerede rukket å kjøre opp hele traseen fra Ulvåshytta via Kvitsteinan til Lomtjønna på Fannrem, videre tilbake til Ulvåsen via Baklia.

- I tillegg er lysløypa frest opp og oppgradert med nye, fine spor, smiler Krokdal.

Han oppfordrer alle til å legge seg i trening slik at formen er god nok til å delta i Johan Evjens minnerenn som går av stabelen 12. februar.