Gruer du deg til fredag?

Nå er den her igjen, dagen mange er redde for. Men er det noe grunn til å være mer redd denne fredagen enn andre dager ?

- Selv om en lider av fobier og er overtroisk må vi skuffe deg, sier Arne Voll, som er kommunikasjonssjef i Gjensidige. Han beroliger deg med at fredag den 13. er sjansen for at noe spesielt skjer deg - det samme som på andre dager.

Gjennom året skjer det mange skader og mange uhell. Fredager peker seg likevel ut som en av de dagene i uken med flest skader. Dette har en naturlig forklaring med mye trafikk og høyt aktivitetsnivå, spesielt om ettermiddagen. I tillegg så det mange som reiser på ferie denne dagen.

Det finnes likevel ingen tall eller statistikk som gir grunn til å frykte fredag den 13. mer enn en hvilken som helst annen dag.

- Folk kan derfor puste lettet ut, nyte dagen og glede seg til helg, sier Voll.

Fakta:

Historisk forbindes fredagen med ulykke, ondskap og overtro. Mange unngår å bruke tallet bevist. Enkelte hoteller og andre bygninger har ikke 13. etasje. På enkelte flyplasser eksisterer ikke gate nummer 13 og plasser på seterad 13 i enkelte fly er umulig å oppdrive. Flere skrekkfilmer om den samme datoen har også medført at mytene om denne dagen er forsterket.

I Norge er det ingenting som tyder på at denne dagen var regnet som uheldig før på 1800 tallet.