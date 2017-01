Ingen nye meldinger om dopapir-svindel

ST skrev mandag om at svindelfenomenet med dopapir også hadde kommet til Orkdal. Før helga hadde en person meldt fra til lokalt politio m at dopapir var dumpet på trappa sammen med en faktura på 1027 kroner, uten at det var bestilt i det hele tatt.

Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor anbefalte folk om ikke å betale.

- Er det kommet flere meldinger om denne typen bedrageri i vårt nedslagsfelt?

- Nei, det er ingen nye meldinger, og det er bra, sier hun.