Legger ut tomter

Rindal kommune skal selge 28 nye eneboligtomter på Seljebrekka like sør for Rindal sentrum. Tomtene ligger høgt og fritt, og har ifølge kommunen gode lysforhold og strålende utsikt.

Anleggsarbeidet er i gang, og de første tomtene er allerede solgt. Feltet vil være fullt opparbeidet og tomtene endelig oppmålt sommeren 2017. På sine nettsider melder Rindal kommune at man er glad for endelig å kunne tilby attraktive tomter i et nytt sentrumsnært boligfelt. Tildeling av tomter vil skje etter hvert som kjøpere melder seg.