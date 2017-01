Orkanger-butikk størst i landet

Det finnes 17 Extra Bygg-butikker i Norge. Orkanger-butikken har vært størst hvert år siden det første hele driftsåret i 2011. Med «størst» menes det her netto omsetning (uten moms).

2016 var et rekordår med 106 millioner kroner i netto omsetning. Til sammenligning var det 36 millioner kroner mer enn nummer to på lista, butikken i Mo i Rana.

- Butikken går bra. Vi har en lojal kundekrets fra et stort område, sier butikksjef Lasse Rindal (47), som sier at «butikken hvert år gir et bra bidrag inn i Coop Orkla Møre sitt regnskap».

Extra Bygg på Orkanger, som har 21 faste ansatte, sender ut kundeaviser til ti kommuner. Og undersøkelser har vist at 33 prosent av kundene er fra Orkdal kommune, resten fra nabokommuner.

Og når man snakker om lojalitet: Løpende kundemålinger viser at Orkanger-butikken er på topp sammenlignet med søsterbutikker når det gjelder kundelojalitet.

To ganger (2014 og 2015) er de også kåret til «Årets butikk » i kjeden, på bakgrunn av kundeundersøkelser som har fokus på blant annet vareutvalg, pris, tilgjengelighet og service.

- De ansatte skal ha ros for at butikken går så bra. Deres kompetanse og erfaring gjør at kundene får hjelp her, og kommer tilbake. Det igjen fører til at omsetning øker litt hvert år, sier Rindal, som startet som butikksjef da Extra Bygg ble åpnet 16. september 2010.

I dag har butikken 9500 vareartikler.

- Og det vi ikke har, klarer vi som regel å skaffe, reklamerer Rindal.

56 prosent av den totale omsetninga i fjor er i kategorien trelast og tyngre byggevarer (isolasjon, sement, bygningsplater etc.). Konkurrenten Bygger'n lenger inn i gata, gir dem konkurranse på håndverkersida. Men ellers utfyller de hverandre.

- Bortsett fra trelast og tyngre byggevarer, har vi vel to ulike forretningsideer som komplementerer hverandre, påpeker Rindal.

- Hva er med og påvirker omsetninga i butikken gjennom året?

- Været er viktig. Er det en fin sommer, skal folk male hus og hytter, ha trelast til ulike prosjekter, samt ha utemøbler. Vinteren er den roligste tida for oss. Da er det oppussing innomhus som gjelder. Og så må vi selvsagt ikke glemme kjøpekrafta til kundene. Det er helt avgjørende, svarer butikksjefen.

I 2017 har butikken budsjettert med en omsetning på 108 millioner kroner.

PS! Extra Bygg er en lavpris byggevarekjede med stort utvalg innenfor farge, varme, jernvare, innredning, interiør, hage, trelast og byggevarer.