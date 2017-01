Fikk ikke varsel om stengt vann

HEMNE: Enkelte vannabonnenter i området Skograndsbukta i Hemne fikk torsdag ikke varsel om at vannet ble stengt av i forbindelse med planlagt gravearbeid.

- Ca 40 husstander er uten vann fra klokka 8 til 16 i dag. Men så viser det seg at våre kart over ledningsnettet fra 70-tallet er feil. Koplingen har siden den gang gått i en annen retning for enkelte abonnenter. Derfor har noen glippet i varslinga. Vi beklager dette, sier Magne Jøran Belsvik, enhetsleder ved Tekniske tjenester i Hemne.

I tilfeller der bare et begrenset antall brukere blir rammet, begrenses varslinga.

- Vi sender ikke ut varsel til alle, kun de enn de det angår. I dag har de fleste fått varsel på korrekt måte, men noen fikk altså ikke varsel som de burde. Vi har fått noen henvendelser om dette, sier Belsvik.

Det er ikke planlagt flere graveprosjekt i tida framover.