Politiet sjekket om foreldrene hører på rektor

Mandag ble av- og påstigningsfelt ved "hullet i gjerdet" ved Evjen skole i Orkdal fysisk stengt med bukker. Bruk av feltet førte til farlige trafikksituasjoner.

- Vi ber om at dere heller ikke bruker innkjørsel til Emmavegen 6 til av- og påstigning, opplyste rektor Solveig Melby i en e-post til alle foreldre ved skolen samme dag.

Årsaken til endringene i trafikkmønsteret ved skolen skyldes bygging av ny Evjen skole.

Onsdag morgen sjekket politiet hvordan foreldre, som kjører ungene til skolen, forholdt seg til oppfordringen fra rektor om å bruke ordinære parkeringsplasser når de kommer med barna, og ikke bare stoppe på fortauet der det går andre elever.

- Vi var der med en uniformert politibil, og da var det ingen problemer. Vi kommer til å ta turen dit også i framtida for å sjekke hvordan det går, sier Randi Fagerholt ved Orkdal og Evjen lensmannskontor.

Det kan hende ifølge rektor at stengingen fører til større belastning på parkeringsplassen og veiene rundt. Skolen skal følge med på hvordan det utvikler seg.

- Vi ber også dere foreldre om å følge med og vise hensyn for barn som krysser veier. Utstyr ungene med refleks så de vises i mørket. Vi ber om at barna går til skolen når det er mulig for å unngå unødig biltrafikk, står det i infoskrivet fra skolen.