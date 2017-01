Frank Jensen (H) blir ny fylkesmann

Fredag ble det klart at stortingsrepresentant Frank Jenssen (H) fra Sør-Trøndelag blir ny fylkesmann i nye Trøndelag.

–Dette var en fantastisk nyhet! Hele Trøndelag Høyre gratulerer Frank og ønsker han lykke til i en svært viktig posisjon for hele landsdelen, sier fylkesleder i Trøndelag Høyre, Yngve Brox.

–Vi får en svært dyktig fylkesmann, som kjenner Trøndelag ut og inn. Han er samfunnsengasjert med en stor omsorg for regionen vår. Jeg har hatt gleden av å jobbe med Frank i mange år, og vet han har evnen til å samle hele Trøndelag.

Frank Jenssen er nominert på andreplass på Høyres listeforslag i Sør-Trøndelag for det kommende stortingsvalget. Det blir det endringer på nå.

-Jenssen har gjort det klart at han ikke kan være kandidat til Stortinget når han får denne jobben. Ved en så betydelig endring på listen må vi gjennomføre et nytt nominasjonsmøte som bestemmer hvordan Frank Jenssen skal erstattes. Vi kommer til å avklare tid og sted for dette møtet raskt, og nominasjonskomiteen vil få i oppdrag å lage innstilling på eventuelle endringer på listen, sier Brox.

Frank Jenssen har vært kommunepolitiker gjennom svært mange år, statssekretær og kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet. Jenssen bor i dag på Nardo i Trondheim, og pendler til Oslo der han er stortingsrepresentant for Høyre.