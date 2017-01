Nå er bommen kjørt ned igjen

Bommen på Gammelosveien (tidligere Havneveien) på Orkanger ligger igjen som «et slakt» på bakken etter at den er blitt påkjørt og ødelagt. Bommen er satt der for å stoppe trafikken om kveldene og i helgene.

Hærverket reagerer Torstein Larsen, gruppeleder i Pensjonistpartiet i Orkdal kommune, kraftig på.

- Nå er det kommet opp kamera i området. Og de som foretar disse ulovlige handlingene må få regningen. Og det regner jeg med at de får. Og en nedkjørt bom må settes opp snarest mulig. Hvis det skulle vise seg at bommen ikke kommer opp før etter helgen, så må disse dagene med åpen ferdsel komme i tillegg til den vedtatte stengeperioden, skriver han i et innlegg i lørdagens papiravis.

- Mitt lille innlegg er ikke tenkt som et innlegg for eller imot tiltaket. Det dreier seg om respekt for lovlig fattete vedtak. Og det kan man ikke si at en del mennesker har hatt. I går morges lå bommen som et «slakt» i veisiden. Påkjørt. I dag tidlig, fredag, det samme. Og i fjor ble bommen kjørt ned et sted mellom 15 og 20 ganger, og det har kostet Orkdal kommune rundt 150 000 kroner, sier han videre.

Larsen understreker at et stort flertall i Orkdal kommunestyre har vedtatt dette tiltaket (sette opp bom).

- Vær vennlig å respekter det. Det er til alles beste, skriver han.

PS! Les hele innlegget i lørdagens papiravis.