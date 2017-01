Orienterte om havneplan

Onsdag fikk orkdalspolitikerne en inngående presentasjon av Trondheim havns reguleringsplan for Grønøra vest.

Det var prosjektleder Anita Veie fra Trondheim havn som sto for presentasjonen. ST har tidligere omtalt reguleringsplanen, som ble lagt fram like før jul.

Negative konsekvenser

I den ferske planen har Trondheim havn forsøkt å gjøre utbygginga mer skånsom ved å gå fra tre til to kaiplasser. Det betyr at det ikke vil bli noen kaiplass og heller ikke noen mudring i vest - i retning mot Råbygdfjæra.

En viktig årsak til det, er at havnas egne utredninger viser at ei utbygging vil ha til dels svært negative konsekvenser - spesielt dersom Råbygdfjæra blir berørt. Men også det framlagte alternativet gir til dels store negative konsekvenser for fugl, fisk og naturmangfold.

Én av flere

Havnesjef Einar Hjorthol har tidligere uttalt til ST at det ikke er sikkert at det blir noen utbygging på Grønøra vest. Dersom det blir ei utbygging, vet man heller ikke hvor stor den vil bli.

Det eneste som er bestemt så langt, er at Trondheim havn skal fremme en reguleringsplan, og det er denne som vil komme til politisk behandling i Orkdal i månedene som kommer.

Da Grønøra vest-prosjektet startet, var det intensjonen at den nye havna på Orkanger skulle bli ei regionhavn for hele Trøndelag. Nå ser man for seg Orkanger som én av flere knutepunkthavner i Trøndelag, der også Fiborgtangen i Skogn vil ha en viktig plass.

Rekkefølgekrav

Det var ikke åpnet for noen debatt etter Veies orientering onsdag, men det kom noen spørsmål - som for eksempel om rekkefølgekravene kommunen har stilt. Trondheim havn har gjort det klart at de ikke ønsker å innfri alle disse, fordi man mener det fører til at hele prosjektet blir for dyrt, og fordi de mener at loven ikke åpner for å bruke havnas kapital til slike infrastrukturtiltak.

Veie ble spurt om hvor bastant Trondheim havn er når det gjelder ikke å innfri rekkefølgekravene.

Det ble ikke gitt noe entydig svar på det, men både Veie og ordfører Oddbjørn Bang gjorde det klart at dette vil bli et tema i de kommende samtalene mellom Orkdal kommune og Trondheim havn.