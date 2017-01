14. januar 1994: Røykeforbud på smelteverket

– Om røykeforbudet innføres på mandag, er vi nok likevel ikke ferdige med denne saken. Det blir jobbet med å finne andre løsninger enn totalforbud i flere rom, sa de to røykerne Roger Rosøy og Morten Haugen, og mange nikket seg enige med dem.

For det virket jo litt paradoksalt i de dager, at et røykfullt smelteverk skulle innføre forbud mot sigarettrøyking.

Flere av arbeiderne forsto prinsippet hos røykemotstanderne, som følte ubehag, men syntes det ville ha vært like viktig å få bort noe av røyken som sivet ut av ovnene inne i hallene. De trodde også at selv om forbudet kom, ville de ikke være ferdige med saken, og at det ville komme forslag på andre løsninger.

Ifølge verneleder Jorulf Gumdal var det ingen grunn til å uroe seg over røyken fra ovnene.

«Den røyken som kommer fra ovnene skal ikke være farlig. Det er i alle fall ingen undersøkelser som har påvist skader grunnet denne ovnsrøyken», sa han.

Gumdal kunne også melde om at det ikke var røykeforbud over hele smelteverket. Kun på spiserom, kontrollrom, tappebuer, oppholdsrom, møtelokaler, og konferanserom. Det var fortsatt lov å røyke utenfor disse områdene … i alle fall frem til Høybråtens røykelov kom på banen.