Flere utforkjøringer på E39

To barn og seks voksne var fredag ettermiddag involvert i en trafikkulykke da to biler kolliderte på E39 ved Vinjeøra.

- Det var ett barn og to voksne i den ene bilen og ett barn og fire voksne i den andre bilen. Vi har fått informasjon om at alle de involverte er oppegående. En av de involverte klaget på smerter i skulderen, men det er ikke snakk om alvorlige skader, sier Rolf Anders Korstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Det ble store materielle skader på kjøretøyene.

Halvannen time senere kom det melding om nok et trafikkuhell på E39 i Halsa, denne gangen ved Hendset. To personbiler med en person i hver bil kolliderte. Nødetatene rykket ut til stedet. En person klaget over smerter i en fot. Begge førerne ble sendt til Orkdal sjukehus.