Forberedt på ekstraarbeid

I dag ble det arrangert kretsmesterskap i skiskyting i Knyken, med rikelig av snø både i og utenfor sporet. I morgen er det klart for Nyttårssprinten, og rennleder Edvard Asbjørnslett innrømmer at nattas snøfall ikke kom på det mest gunstige tidspunktet, selv om de selvfølgelig er glade for snøen.

- Snø er bare positivt, men det hadde vært bedre om den hadde kommet i går. Det ble mye jobb på mannskapene på morran, sier Asbjørnslett.

Snøværet gjorde at løypekjøreren måtte starte opp klokka fire i dag tidlig, og alt av markører måtte legges ut i morgentimene. Nå regner Asbjørnslett at været vil sørge for enda mer arbeid for de frivillige mannskapene som står bak skiskytterarrangementene denne helgen. Det er nemlig meldt om enda mer snø.

- Vi må nok ta til igjen i kveld, sier han.

Værmeldingen byr imidlertid ikke på de helt store mengdene. Fra klokken 18 lørdag til midnatt skal det kun komme opp til |1,3 millimeter nedbør, mens det i løpet av natten meldes ytterligere halvannen millimeter. Og også i morgen kan vi altså vente oss et gløtt av sol over alt det hvite.