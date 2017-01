Hyttene er åpne

Snøfallet de siste dagene samt muligheter for sol gjør at alt ligger til rette for skitur denne søndagen. I Skaun melder Børsa IL at både Lyngstua og Julvollhytta er åpen hver søndag mellom klokka 11 og 14.30

"Ta en tur innom for en kaffe, matbit og en hyggelig stund i marka" er deres melding til folket. Det er dermed ingen grunn til å sitte inne denne vintersøndagen, særlig hvis man tar i betraktning at det meldes varmegrader og regn tidlig i neste uke.