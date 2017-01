OBS-varsel: Advarer mot svært glatte veier

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Trøndelag: Tirsdag utrygt for vanskelig kjøreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvær.

Fra tirsdag og minst én uke framover skal det bli varmegrader og en del regn. Dermed blir det gjennomslagsføre på veiene i høyden, og det kan bli svært krevende kjøreforhold i dagene framover.

Her er meteorologens langtidsvarsel:

Mandag: Økning til sørlig liten kuling utsatte steder. Tilskyende, oppholdsvær. I kveld økning til sørvest sterk kuling på kysten. Litt snø, sludd på kysten.

Tirsdag: Sørvest stiv til sterk kuling på kysten, første del av tirsdag minking til sørvest frisk bris, først i nord. Om kvelden minking til vest og sørvest opp i frisk bris. Perioder med regn, snø over 400-700 m.

Onsdag: Økning til sørvest liten til full storm på kysten. Regn, lite nedbør i indre Sør-Trøndelag. Onsdag kveld vestlig stiv kuling, sterk kuling på kysten av Nord-Trøndelag. Regnbyger. Nedbør som snø over 700-1100 m.

Torsdag: Vind mellom sørvest og vest, av og til stiv kuling på kysten. Regn av og til, snø i indre og høyere strøk, lavest snøgrense i nord.