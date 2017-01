Passtrøbbel med datasystem nede

Lensmannskontoret i Orkdal hadde mandag problemer med datasystemet. Det førte blant annet til at det ikke var mulig å få bestilt pass.

- Vi kommer tilbake med ny info så fort det er i orden, informerte de på sin egen facebook-side mandag formiddag.

Per mandag kveld like før klokka 21 er det ikke kommet ny oppdatering. Så for å si det enkelt (og humoristisk): Lensmannskontoret har foreløpig meldt pass...