- Vi kan ikke holde på med dette tullet lenger

Torstein Larsen, gruppeleder i Pensjonistpartiet i Orkdal kommune, uttalte i et innlegg i lørdagens ST (og på nett fredag) at han var lei av at bommen på Gammeosveien (tidligere Havneveien) igjen var nedkjørt. Som kjent er bommen satt der for å stoppe trafikken om kveldene og i helgene.

Oddvar Kjøren (Ap), som sitter i kommunestyret og er leder for hovedutvalg teknikk i Orkdal kommune, støtter Larsen og sier at situasjonen er uholdbar.

- Denne bommen ble nedkjørt mange ganger også i 2016. Som Torstein Larsen nevnte i et leserinnlegg, har det kostet kommunen en god del. Penger som må tas av Teknisk avdelings driftsbudsjett, og som egentlig skulle gått til for eksempel vedlikehold av veier, sier han.

Nå er det satt opp kamera, men det ser tydeligvis ikke ut til å hjelpe.

- Jeg var så naiv at jeg trodde det skulle hjelpe med kamera da vi diskuterte saken i hovedutvalg teknikk i desember, men der tok jeg feil, fastslår Ap-politikeren.

Kjøren sier at skal kommunestyret få et skikkelig grunnlag for å evaluere perioden med delvis stenging av Gammelosveien, må de sørge for at stenginga er effektiv: Blir porten kjørt ned må den settes opp igjen snarest, ikke ligge i vegkanten på dagesvis.

- Tålmodigheten bør være slutt, i hvert fall er min det. Vi må få på plass en skikkelig bom i tillegg til kamera. En bom som det blir smell av når noen kjører på den, sier han.

Utvalgslederen har nå nå bedt om en sak til neste møte i hovedutvalg teknikk (8. februar), med kostnadsoverslag og forslag til finansiering av en bom i tyngre og mer robust materiale enn den som er i dag.

- Om nødvendig må vi be formannskapet om hjelp til finansiering. Jeg vet jo selvsagt ikke om jeg får flertall for dette, men dette er min holdning nå. I tillegg mener jeg vi må vurdere å forlenge prøveperioden med noen uker på grunn av at passasjen står åpen uten bom i flere dager etter at den er kjørt ned, sier han.

Kjøren sier videre: - Vi kan ikke holde på med dette tullet med denne spinkle "plastbommen" lenger. Den er vel i glassfiber, men den er spinkel og lett. For de som ønsker å kjøre den ned, gjør den minimal skade på litt robuste biler. Det er også observert at noen løfter opp bommen og kjører gjennom.

Han mener det er ganske utrolig at det går an å ikke få med seg at veien er stengt: Det er godt skiltet, det er rødt varsellys og det er lys på selve bommen.

- Bilførere som ikke får med seg dette, har strengt tatt ikke noe på veien å gjøre. Det er lov å være motstander av denne bommen. Det er gode argumenter både for og imot, men kommunestyret har bortimot enstemmig vedtatt dette som en prøveordning en periode. Da må det respekteres som alt annet som er bestemt. Jeg støtter innholdet i Larsens innlegg fullt ut, sier Kjøren og viser til leserinnlegget som stod på trykk i ST sist lørdag.