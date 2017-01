Flere fanget på kamera da de kjørte ned bommen

ST har de siste dagene skrevet flere saker om at bommen på Gammelosveien (tidligere Havneveien) på Orkanger stadig blir nedkjørt. Bare i fjor kostet hærverket Orkdal kommune over 150 000 kroner.

Som kjent er bommen satt der for å stoppe trafikken om kveldene og i helgene.

Et kamera ved bommen, til en kostnad på 50 000 kroner, ble etter hvert satt opp. Og på onsdag ble det orientert i formannskapet at tre eller fire sjåfører, som kjører ned bommen, den siste tida er identifisert. De må nå dekke kostnadene med reparasjon, skriver Orkanger vel.

Enkelte skal også ha meldt fra selv etter at det ble kjent at det nå står kamera ved bommen.

Det finnes egentlig ingen unnskyldninger for at bommen blir kjørt ned. Et stort skilt varsler at veien er stengt på kveld og helg. I tilelgg blinker det et rødt lys ved bommen. Og selve bommen er også lyslagt.

Årsaken til hærverket er uten tvil at en del sjåfører er imot at bommen er satt opp.

Stenginga av veien på kveld og helg skal fortsette til 1. september 2017. Nå kan perioden bli forlenget fordi hærverket har gjort at veien har stått mer åpen for trafikk enn det som var meningen.