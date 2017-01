Klesbutikk konkurs

HEMNE: Nettbutikken Villekulla i Hemne er konkurs etter oppbud.

- Jeg slo meg selv konkurs fordi det ganske enkelt ikke gikk rundt. Det var altså ingen kreditor som har begjært butikken konkurs, sier daglig leder og innehaver Elisabeth Bakken.

Takker kundene

Villakulla AS åpnet butikk for salg av barneklær på Falksenteret i 2011. I fjor sommer valgte Bakken å gå over til å drive rein nettbutikk som hun administrerte hjemmefra.

- Men nå er det slutt, eventyr er over, sier hun.

Til tross for at hun har tapt masse penger, angrer hun ikke.

- Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har prøvd, og jeg har prøvd hardt. Jeg turde å gå for en drøm. Jeg har vært gjennom en lærerik prosess på alle måter ved å drive mitt eget firma.

Hun takker alle kundene som har brukt Villekulla i løpet av de åra butikken eksisterte.

Må melde krav

I Brønnøysundregistrene, er konkursen åpnet 18. januar. Bostyrer er advokat Terje Aas. Krav i boet må meldes innen 15. februar.