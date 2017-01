Advarer mot skredfare i fjellet

Fortsatt er det skredfare i fjellet, men NVE har nå redusert varselet fra nivå tre til nivå to for region Trollheimen, inkludert området Ruten. Skal du på skitur, bør du unngå brattheng over 30 grader. Så til tross for at nivået er satt ned, er det lokalt stor skredfare.

Skal du på tur er det smart å tenke sikkerhet: Ta med spade, søkestang og en skredvarsler. Er du eller kameraten tatt i skred, er det de første minuttene som teller. Tidlig varsling og en skredsøker kan bidra til å redde liv.

Rindal røde kors hjelpekorps er alltid i beredskap. Bilen og hengeren er pakket og klar til å rykke ut. Skulle skredalarmen gå, blir det også sendt ut en distriktsalarm. Det vil si at alle korps i nærområdet blir kalt ut for å bistå Rindal RKH.

Men alt dette tar tid, og i mellomtida må du gjøre det du kan for å redde liv.

I denne videoen forteller korpsleder Richard Halgunset hva som er smart å ta med seg på tur.