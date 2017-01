- Orkland Ap skal ha ordføreren i den nye kommunen

Tirsdag kveld var over 100 Ap-medlemmer fra Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord samlet i Orkdal kulturhus til kick-off: Fire lokale partier skal bli til Orkland Arbeiderparti.

Arbeidet med å slå sammen de fire partiene til ett stort parti, er i gang. Så langt er det gjennomført to møter i ei nedsatt arbeidsgruppe. Innen 1. desember 2018 skal nominasjonslista til Orkland Ap være klar, og i god tid før dette må partiprogrammet være ferdig.

- Målet er å vinne kommunevalget høsten 2019. Og fra 1. januar 2020 skal Orkland Ap ha ordføreren i den nye kommunen, sa Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, leder i Orkdal Ap.

Tror du Orkland Ap får ordføreren i nykommunen?

Tror du Orkland Ap får ordføreren i nykommunen? Ja 35%

Nei 65%
17 stemmer

Én av dem som seiler opp som én av favorittene til å bli partiets ordførerkandidat er Are Hilstad, nåværende ordfører i Meldal.

- Det er en spennende sammenslåing! Vi starter med blanke alle sammen. Det blir en helt ny politikk for en ny kommune, sier han.

- Hva sier du dersom spørsmålet om å bli partiets ordførerkandidat kommer?

- Akkurat nå er jeg mest opptatt av hvilken politikk Arbeiderpartiet skal lage for den nye kommunen, og det er der jeg blir inspirert av tanken på at 500 medlemmer skal være med og påvirke det. Jeg kjenner på engasjementet i dag at jeg vil nok ha en rolle i Orkland Ap. Hvilken, det gjenstår å se, sier han.

Arne L. Haugen, ordfører i Meldal i nesten 26 år og stortingspolitiker i åtte år, var hyret inn som møteleder. Han er skeptisk til kommunereformen «som Jan Tore Sanner (H) har kjørt i gang», men tror Orkland Ap blir et fruktbart samarbeid.

- Det blir ikke lett, men jeg oppfatter det som at holdningene er positive, også i Meldal hvor jeg bor, sa han.

- Hvem bør bli ordfører for Orkland Ap?

- Jeg har mine tanker om det, men vil ikke gå ut med navn nå, smilte Haugen.

Rune Olsø, leder i Sør-Trøndelag Ap, og Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet, var også til stede og snkket på kick-offet.

PS! Fire kommuner skal altså slå seg sammen fra 1. januar 2020. Det er Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Sistnevnte blir delt i tre og forsvinner henholdsvis til Orkdal, Hemne og Hitra.