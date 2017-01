Turngruppe vant skolekonkurranse

Fredag kveld arrangerte 7.klasse ved Orkanger barneskole den tradisjonelle og uhøytidelige talentkonkurransen "Løven". Alle skolens elever fra 3.- til 7.klasse kan delta med det innslaget de vil.

I år var det totalt 15 innslag som ble vist fram på scenen i Orkdal kulturhus.

Juryen, som bestod av Emil Haugnes (7.klasse), Marit Sivertsen og Aurora Dahl (begge 10.klasse) hadde en vanskelig jobb med å plukke ut de tre vinnerne.

Til slutt var det tre turnjenter i 7.klasse som ble kåret til årets vinner.

- Vi er overrasket ovr at vi vant, for vi har ikke hatt tid til å øve så mye. Første øving var sist mandag, mens vi kjørte gjennom showet vårt for aller første gang i går (torsdag), sa Sara Rostad Blomli, Jenny Simonsen og Tinde von Wachenfeldt, alle 12 år.

Nummer to ble Hanne Sivertsen og leah Kjevik (begge 11 år). De sang sangen "Starwing". På tredjeplass kom Hedda Ellefsen (12) som sang "Icebreaker".

Showet ble glimrende ledet av programlederne Mats Olufsen og Martin Alver før pausen, og Tinde von Wachenfeldt og Lisa Knutsen etter pausen. Alle disse går i 7.klasse.

"Løven" er et årlig høydepunkt for elevene på skolen, og trekker foreldre og besteforeldre som publikum. Både deltakere og tilskuere oppsummerte kvelden som en stor suksess med mange talentfulle barn.