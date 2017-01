Advarer mot usikker is på en rekke fjellvann

Det har kommet inn observasjoner og tips om dårlig iskvalitet i fjellheimen i Rindal. Dette gjelder for høydedrag mellom 300-500 meter over havet.

Kjetil Melvold i NVE bekrefte torsdag 19. januar at det er generelt er mye usikker is på fjellvatna i Rindal og områda rundt. I vinter har vi hatt mye temperatursvingninger, og dette medfører at isen ikke får utvikle seg til å bli trygg.

Det som skjer når vi har slike svingninger i været, er at det blir et tynt lag med is. Når snø kommer, vil den legge seg oppå isen. Snøen blir etterhvert pressen ned mot isen eller sørpelaget. Med flere lag av snøen og sørpe vil dette danne en såle som gjør at en kan ferdes over, forteller Melvold.

Spesielt farlig blir det der det er strøm under isen. Isen smelter da i milde perioder og fryser til med tynn is i de kaldere periodene. I innlandet og i fjellet vil isen styrke seg, men snø på isen forsinker istilveksten.

- Derfor bør en ta flere prøver utover vinteren, forteller Melvold, som advarer om at det kan være store forskjeller fra vatn til vatn i samme område.

Risikoen for usikker is gjelder selvsagt også i andre kommuner.