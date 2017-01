Fra fem til tre papirutgivelser

1. februar lanseres pluss-løsningen på avisa-st.no. Det vil si at du får nyheter fortløpende servert etter hvert som de produseres.

Samtidig reduseres antall papirutgivelser i uka fra fem til tre, og redaktør Anders Aa. Morken ser fram til å tilby abonnentene en ny og forbedret avishverdag.

- Selv om vi fjerner to papirutgivelser, blir det totale tilbudet til våre abonnenter bedre. Vår plusstrategi går nemlig ut på at alt av gjennomarbeidede artikler, som tidligere har vært forbeholdt papiravisa, nå også vil bli gjort tilgjengelig for våre abonnenter på vår nettavis. Alt våre abonnenter trenger å gjøre, er å registrere seg og logge seg på, sier Morken.

Valgfrihet

Som papirabonnent vil man nemlig få tilgang til alt abonnementsstoff (plusstoff) på nett.

- En slik publiseringsstrategi innebærer en jevn flyt av abonnementsstoff sju dager i uka, og ikke fem som i dag. Abonnenten får selv velge når og på hvilken plattform avisa leses, opplyser Morken, og legger til at hvert abonnement gir tilgang for fire digitale brukere.

- Betyr dette at det nå blir satset mindre på papiravisa?

- Nei, tvert imot. Vi har ambisjon om å levere like mye stoff på papir som tidligere. Fordelt på to færre utgivelser, betyr dette fyldigere aviser. Den viktigste gevinsten i det vi nå gjør, er at vi frigjør tid og ressurser til å lage bedre innhold. Å lage ei nettavis hver dag, samt papiravis fem dager i uka, er meget krevende. Ja, så krevende at vi har måttet velge bort en del store og interessante saker på grunn av tidsnød. Nå vil vi få tid og rom til å gå mer i dybden på alle saker, noe vi håper og tror leserne vil merke, sier Morken.

Nedgang i annonser

Han er veldig tydelig på at det ikke er noe alternativ å fortsette som før.

- Alle mediehus i Norge og verden for øvrig opplever en voldsom nedgang i annonseinntektene på papir, uten at man klarer å erstatte nedgangen med digitale annonseinntekter. Derfor opplever mange at de må redusere antall utgivelser og samtidig kutte stillinger for å opprettholde et tilfredsstillende økonomisk resultat. Vi er ikke der ennå, men vi velger å være i forkant. Med de grepene vi nå gjør, blir vi i stand til å beholde ressursene og dermed styrke kvaliteten og attraktiviteten på innholdet. Venter vi, må også vi på et tidspunkt kvitte oss med folk. Da mister vi løftekraft til å kunne produsere innhold med et slikt volum og en kvalitet som vi ønsker, sier redaktøren.

Ut til de unge

En annen viktig grunn til at ST gjør dette, er nødvendigheten av å knytte til seg nye, unge abonnenter.

- Medievanene har endret seg radikalt de siste årene, og mange unge har ikke noe forhold til papiravisa. Men de er interessert i nyheter, og derfor må vi være på en arena hvor vi når også dem, altså digitalt, sier Morken.

Opprinnelig skulle avisa endre antall utgivelser og innføre ei plussløsning i oktober i fjor. Dette ble imidlertid utsatt på grunn av at det oppsto store distribusjonsproblemer etter at Kvikkas overtok lørdagsdistribusjonen for Posten.

- Siden vi nå skal komme ut med papiravis tirsdag, torsdag og lørdag, kunne vi ikke sette i gang i oktober mens lørdagsdistribusjonen var så dårlig. Nå er avisleveringa betydelig bedre, og tida er moden for å gjøre disse endringene som vi varslet om allerede i fjor høst, sier Morken.

Lengre levetid

- Hvordan vil annonsørene oppleve denne endringa?

- Vi har lagt ned mye arbeid i å analysere hvordan annonsørene påvirkes, og vi vet med sikkerhet at ingen annonserer mer enn tre dager i uka. I tillegg vet vi at de i hovedsak velger tirsdag, torsdag og lørdag som sine viktigste dager. Når vi nå går ned til tre dager, vil hver enkelt avis, og dermed hver enkelt annonse, få lengre levetid. Annonser har stor leseverdi i lokalavisene, siden de peker mot butikker i nabolaget som vi faktisk handler på. Annonsene oppleves som mer relevante for leserne av lokalaviser enn i region- og riksavisene, hvor annonsene for en del oppleves litt mer perifere, sier daglig leder Tommy J. Krangsås.