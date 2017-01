Her er det flest boliger til under én million kroner

Boligprisene er rekordhøye. Ei lav rente gjør at folk tar opp store lån for å kjøpe drømmehuset. Noen investerer også i bolig nummer to og tre for å bli med på prisfesten.

I Børsa i Skaun kommune er det solgt en leilighet til 9,6 millioner kroner og en enebolig til rett under sju millioner.

På Ustjåren i Orkdal ligger det nå ut en funkisvilla til salgs for 7 250 000 kroner.

Men hva med de som ikke ønsker - eller har mulighet til - å kjøpe så dyre boliger? Det finnes muligheter, men da får du ikke bo ved sjøen i Buvika eller i Orkanger sentrum.

ST har gjort et søk på Finn.no. Per i dag ligger det i vårt nedslagsfelt (Orkdal, Skaun, Meldal, Hemne, Rindal, Agdenes, Snillfjord, Rennebu) ut åtte boliger med en prisantydning på under én million kroner. Den billigste ligger på Bjørnli på Løkken. Her får du en enebolig med garasje og uthus til 350 000 kroner.

Fem av de billigste boligene som er ute for salg, ligger i Meldal kommune. Deretter er det ett objekt i Rindal, Hemne og Agdenes under millionen.