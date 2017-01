Kan få støtte hvis du har en god idé

De siste fem årene har Skogbrukets verdiskapingsfond delt ut nærmere 17 millioner kroner til bedrifter og gründere som jobber med etablering og videreutvikling av skogbedrifter. Én av bedriftene som har fått støtte fra fondet, er Vepak, som har utviklet en automatisert vedpakkemaskin.

- Vepak er en helnorsk innovasjon innen skogbruket, og et godt eksempel på utviklingstiltak som fondet støtter, forteller Rolf Hatlinghus, som er pådriver og rådgiver i Skogbrukets verdiskapingsfond.

- Vedarbeid har tradisjonelt vært tungt, manuelt arbeid; kanskje særlig pakkingen av ved i sekker. Med Vepak kan du få hjelp til å pakke veden, og det kan gi økt variasjon i arbeidsoppgavene gjennom dagen og redusere belastningsskader, sier Hatlinghus.

Et annet formål som har fått støtte av Verdiskapingsfondet, er SB Skogs utvikling av et digitalt system for planlegging, gjennomføring og rapportering av skogkulturoppdrag, for eksempel ved planting av skog eller pleie av ungskog.

- Mye skogsarbeid blir enklere med gode digitale løsninger. Denne appen er tilgjengelig for alle, den kan brukes på flere digitale plattformer og den kan brukes både alene og sammen med andre plattformer som allerede er i bruk i skogbruket, forteller Hatlinghus.

Formålet med Skogbrukets verdiskapingsfond er å bidra til økt verdiskaping i skogbruket, og dermed sikre gode og lønnsomme arbeidsplasser i skognæringen. Fondet legger særlig vekt på å støtte tiltak som styrker helårs arbeidsplasser.

- For å få flere helårs arbeidsplasser i skog og utmark, er det viktig å støtte opp under tiltak som styrker utdanning og kompetanseutvikling, og tiltak som bedrer arbeidsmiljøet for de som allerede jobber innen skogbruket, sier Hatlinghus.

- Vi deler ut midler både til bedrifter som går sammen om tiltak og enkeltbedrifter, og til bedrifter som jobber sammen med forsknings- og utviklingsinstitusjoner, legger han til.

Som i alle andre bransjer er helse,miljø og sikkerhet viktig også i skogbruket. Ett av tiltakene som verdiskapingsfondet støttet, var en studietur til Vestlandet for Skogbruket s HMS-utvalg. Formålet var å se på hvordan man best kan ivareta sikkerheten for de som jobber i bratt terreng, fortrinnsvis med graving i bratt terreng og taubanedrift. Det å skulle ta seg frem med hogstmaskiner i bratte skråninger, eller frakte tømmer ut ved hjelp av en taubane, har helt andre risikomomenter enn annen skogsdrift. Risikovurderingene fra HMS-utvalget vil være til god hjelp for andre som skal planlegge og gjennomføre disse typene tømmerdrift.

- Alle som jobber i skogbruket, sitter på erfaringer som andre kan ha bruk for. Dette er et eksempel på et tiltak vi har støttet som kan komme mange til nytte, sier Hatlinghus.

- Vi i Skogbrukets verdiskapingsfond vil bidra til at den positive utviklingen fortsetter, og også i år skal vi dele ut 4-5 millioner kroner, sier Rolf Hatlinghus.

Har du en god idé? Neste søknadsfrist er 1. februar.