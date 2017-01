Posten flytter ikke?

På førstesiden en vinterdag i 1994, kunne vi lese at Posten ikke lenger var like interesserte i å flytte til et nybygg på Rømme. Dette fordi Orkedalens Apotek hoppet av byggeprosjektet høsten 1993. Dermed var postverkets interesse knyttet til om utbyggerne fant nye leietakere i tillegg til posten. Etter det ST kjente til på den tiden, var det ikke kommet noen inn i bildet, og plutselig var det mer fristende å holde seg der de allerede var. I Svensson.-gården i Orkdalsveien.

– Vi er engstelig for å komme litt utenfor kundestrømmen dersom vi blir eneste leietaker i et forretningsbygg som i tillegg ligger midt mellom tre handelsområder på Orkanger, sa daværende avdelingsleder ved Trondheim Postkontor, Per Kåre Hage, som fra nyttår hadde ansvaret for de lokale postkontorene utenfor Trondheim i avdeling Uttrøndelag.

Hage kunne også fortelle at «Fremdeles holder vi alle muligheter åpne, men eting er sikkert og det er at en lokalisering til Bårdshaug er utelukket.»

En av årsakene til at Bårdshaug var utelukket, var behovet for å ha et ekspedisjonssted nord i Orkdalsveien dersom dette ble valgt. Et slikt ekstrakontor var ikke aktuelt, til det var behovet for lite. Alternativene var da å fortsette i Svensson-gården, vurdere andre tilbud, og i tillegg vurdere nye utspill som kunne komme i løpet av vinteren.

Problemområde

– Orkanger med sitt langstrakte sentrum er et problemområde for et publikumsrettet tilbud som posten er. Vi er avhengig av å nå flest mulig og dermed ønsker vi å være der folk ferdes, sa Hage.

Grunnen til at de i det hele tatt tenkte på å flytte, var at de hadde behov for større areal, både inne og ute. Eier av Svensson-gården, Arne O. Svensson i Orkanger Ur & Optik sa at han alt hadde gitt Posten et tilbud om mer areal, og han i tillegg hadde planer for en ny rampe, og oppgradering av utearealene. Han var i samtale med Postverket, og dialogen skulle fortsette utover etterjulsvinteren.

