Dette er kongen av fotobokser i Trøndelag

I Trøndelag er det 14 fotobokser. Tre av disse har strekningsmåling, mens de resterende er bokser med punktmåling.

Ingen av dem "tjente" i fjor mer penger enn fotoboksen i Mannsfjelltunnelen på E39 mellom Buvika og Børsa. Her kom de tinn cirka 2,4 millioner kroner fra bilister i 2016.

Kun to førerkort ble tatt her. Det betyr at de som får bot, ikke kjører så altfor fort.

Nummer to på lista er fotoboksen på Omkjøringsveien i Trondheim. Her er det fotobokser i begge retninger. I sørgående løp var det 1684 fartsovertredelser, og i underkant av 2,2 millioner kroner ble innbetalt i forelegg. I nordgående løp kom det inn litt over 2 millioner i forelegg. Her var det 1630 som kjørte for fort, ifølge fotoboksens registreringer, skriver adressa.no.

I Hitratunnelen på fylkesvei 714 er det langt høyere fart sammenlignet med de andre. Her ble flest bilførere anmeldt i fjor.

På strekningen fra Sunde ble 39 bilførere anmeldt, og 25 bilførere fikk førerkortet beslaglagt. I tunnelløpet fra Hitra ble 32 anmeldt, og 16 mistet førerkortet. I Hitratunnelen var det også aller flest kontroller – 96 til sammen.