Blodspor over alt under innbruddsraid

Lørdag klokka 12.36 mottok politiet melding om et innbruddsforsøk i en bil som stod parkert i parkeringshuset i Børsa sentrum. Det var prøvd å fikle opp låsen, uten hell. På døra på bilen var det lagt igjen blod.

Etter dette kom det inn flere meldinger om det samme:

* Noen hadde knust et vindu i klubbhuset på Moan idrettspark i Børsa og gått ut igjen gjennom hoveddøra på baksida. Uvisst hva som eventuelt er stjålet: Men: Blodspor på stedet.

* På et annet sted i Børsa var det gjort forsøk på innbrudd i fire biler, ei campingvogn og to campingbiler. Også her var det forsøkt å dirke opp låsene, men uten hell. Blodspor var det imidlertid over alt.

- Vi ser alle disse innbruddsforsøkene og innbruddet i sammenheng. Politiet har vært på alle åstedene, forteller Randi Fagerholt, etterforskningsleder ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Politiet er også interessert i tips dersom noen har sett en person i Børsa med blod på seg. Innbruddsforsøkene i kjøretøyene og innbruddet i klubbhuset kan ha skjedd på dagtid lørdag formiddag, men også natt til lørdag.