ST-karusell starter på Svorkmo i kveld

Onsdag kveld 25. januar er det klart for årets første ST-karusell, og den arrangerer Svorkmo/NOI på Asbøllsaga.

- Til tross for mye mildvær skal løypene være i orden for dette arrangementet, opplyser idrettslaget, som ønsker unge skiløpere velkommen.

ST-karusellen er et samarbeid mellom avisa Sør-Trøndelag og de fire idrettslagene Svorkmo NOI, IL Fjellmann, Orkanger IF og Orkdal IL. Disse rennene er et tilbud til alle som liker å gå på ski. Målet er å fremme skiglede, og konkurransemomentet er nedtonet.

Videre program:

7. februar: Ulvåsen, Orkanger IF

26. februar: Hoston, Fjellmann

15. mars: Knyken, Orkdal IL.