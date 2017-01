Bøtelagt for rasistisk uttalelse

ORKDAL: En orkdaling 20-åra er dømt til å betale 5000 kroner i bot for å ha kommet med rasistiske tilrop til en mann.

Hendelsen fant sted i Trondheim tidlig på høsten i 2015. Mannen har erkjent at han ropte "Jævla kurder" eller "Jævla neger" til mannen. Han er frifunnet for tiltaleposten om å ha slått og sparket mannen.

En medtiltalt fra Frøya er dømt "omvendt"; han er frifunnet for lignende tilrop som det orkdalingen framsatte, men dømt for slag og spark mot den samme mannen. Han er dømt til åtte måneders fengsel, men denne dommen omfatter flere straffbare forhold.

Orkdalingen er gitt full strafferabatt, både for sin tilståelse og for at saken har ligget lenge.

Hendelsen fant sted på et serveringssted, der både de tiltalte og fornærmede sto i kø for å kjøpe seg mat.